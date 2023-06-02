Сергей Двуреченский назначен врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма

Временно исполнять обязанности министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым будет Сергей Двуреченский, ранее занимавший должность первого заместителя министра. Об этом идет речь в указе Главы РК.

Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, — говорится в документе.

На министерском посту Сергей Двуреченский сменил ушедшего недавно в отставку Владимира Трегуба, который стал главой филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Крыму.

Сергею Двуреченскому 46 лет. Он уроженец Липецкой области. В 1997 году окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища (Воронежского), специальность командная. В 2020 году окончил Крымский филиал Российского государственного университета правосудия по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2021 году окончил филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации по программе «Подготовка управленческих команд Республики Крым». По данным биографической справки на портале Совмина РК, в Крыму Сергей Двуреченский с октября 2014 года занимал разные должности внутри Комитета по противодействию коррупции. С апреля 2021 года – первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК.

Отметим, что Двуреченский имеет немало наград Республики Крым и ДНР, в том числе орден «Георгиевский крест» IV степени, медали «За боевые заслуги» и «Воин-интернационалист».

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