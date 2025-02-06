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Сергей Ганзий о проектах, запланированных для продвижения туристской отрасли Крыма

Сергей Ганзий о проектах, запланированных для продвижения туристской отрасли Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:33 06.02.2025

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском ежегодном конкурсе фоторабот для фотографов и любителей «Крым в моем сердце». Лучшие снимки будут представлены на фотовыставках в Москве и в Симферополе, а победители поедут на отдых в Крым. Конкурс проводится в двух категориях по двум номинациям. Эксперты выберут четырех победителей в категориях: профессиональные и любительские фотографии в номинациях «Я и Крым» и «Из Крыма с любовью». Также будет определен победитель специальной номинации «Народный выбор» путем проведения интернет-голосования.

Как проходит процесс отбора работ? Есть ли ограничения по возрасту или профессиональному уровню? Как участники могут подать свои работы на конкурс? Какие призы ожидают победителей конкурса? Когда и где пройдет церемония награждения победителей? Какой вклад конкурс может внести в развитие туристической отрасли полуострова? Какие ещё проекты запланированы для продвижения туристской отрасли Крыма?

На эти и другие вопросы в эфире программы «Линии» ответил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Слушать — https://crimea-radio.ru/program/programma-linii/linii-04-02-2025-k-godovshhine-vossoedineniya-kr/

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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