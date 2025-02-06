Сергей Ганзий о проектах, запланированных для продвижения туристской отрасли Крыма

Как проходит процесс отбора работ? Есть ли ограничения по возрасту или профессиональному уровню? Как участники могут подать свои работы на конкурс? Какие призы ожидают победителей конкурса? Когда и где пройдет церемония награждения победителей? Какой вклад конкурс может внести в развитие туристической отрасли полуострова? Какие ещё проекты запланированы для продвижения туристской отрасли Крыма?

На эти и другие вопросы в эфире программы «Линии» ответил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК