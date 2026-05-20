Сергей Миронов: "Банки высасывают финансовые ресурсы из экономики. Инвестиций в развитие всё меньше"

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:04 20.05.2026

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что банки высасывают финансовые ресурсы из экономики. За январь-март 2026 года чистая прибыль российских банков выросла в сравнении с аналогичным периодом 2025 года на 43% и достигла 1,16 трлн рублей, в связи с чем прогноз очередного рекорда по чистой прибыли банковского сектора в диапазоне 3,7–3,9 трлн рублей по итогам года может быть превышен.

В ответ на нашу инициативу по введению налога на банковскую сверхприбыль глава Центробанка Эльвира Набиуллина ссылается на то, что она позволяет банкам расширять кредитование экономики. Но тогда надо говорить и о другом росте. Сегодня российский бизнес платит по кредитам 14,5 трлн рублей в год – за пять лет эта цифра выросла в пять раз! – подчеркивает парламентарий.

Лидер «Справедливой России» указывает, что банки, обеспечивая заемными средствами экономику, высасывают из нее денег не в пример больше.

В этом и причина их невероятной успешности, вот почему кредитов у предприятий все больше, а инвестиций в развитие – все меньше. И откуда им взяться, когда надо платить банкирам?! Только об этом госпожа Набиуллина предпочитает помалкивать. Так что никакой пользы экономике от сверхприбыли банков нет, а вот бюджету будет прямая польза, если увеличить доходы казны и направить эти средства на решение самых острых наших проблем, – отметил Миронов.

источник: пресс-служба председателя политической партии и руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

