Сергей Миронов: «Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм». И прокомментировать нецензурно...

Так председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов прокомментировал скандальные предложения в своем телеграм-канале:

Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, – написал глава СРЗП. – Например, на днях целый директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Зубец даже предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Надеюсь, либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся за эту «подсказку», которую так и хочется прокомментировать нецензурно. Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость. Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи.