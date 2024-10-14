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Сергей Миронов: «Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм». И прокомментировать нецензурно...
источник фото: mironov.ru

Сергей Миронов: «Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм». И прокомментировать нецензурно…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:47 14.10.2024

Так председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов прокомментировал скандальные предложения в своем телеграм-канале:

Идеи налога на бездетность нужно проверить на экстремизм, – написал глава СРЗП. – Например, на днях целый директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Зубец даже предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Надеюсь, либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся за эту «подсказку», которую так и хочется прокомментировать нецензурно. Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость. Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи.

источник: пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

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