Сергей Рыжиков из Севастополя – серебряный призер чемпионата России по спортивному ориентированию

В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших ориентировщиков страны. Трасса пролегала в лесной и холмистой местности, со скалистым и каменистым грунтом, но при достаточно неплохой видимости. В дисциплине «кросс-классика» «серебро» завоевал севастополец Сергей Рыжиков.
В «кросс-лонге» Сергей Рыжиков занял 13-е место, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.
источник: «Крымский спорт»
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