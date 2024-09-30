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Сергей Рыжиков из Севастополя – серебряный призер чемпионата России по спортивному ориентированию
Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Сергей Рыжиков из Севастополя – серебряный призер чемпионата России по спортивному ориентированию

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:59 30.09.2024

Близ поселка Слюдорудник, что в Челябинской области, прошел чемпионат России по спортивному ориентированию.

В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших ориентировщиков страны. Трасса пролегала в лесной и холмистой местности, со скалистым и каменистым грунтом, но при достаточно неплохой видимости. В дисциплине «кросс-классика» «серебро» завоевал севастополец Сергей Рыжиков.

В «кросс-лонге» Сергей Рыжиков занял 13-е место, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

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источник: «Крымский спорт»

 

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