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Сергей Садаклиев: «В 2023 году подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики » осуществили 8287 выездов»

Сергей Садаклиев: «В 2023 году подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» осуществили 8287 выездов»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:43 29.12.2023

За 2023 год при различных происшествиях сотрудниками наших пожарных частей, в том числе во взаимодействии с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, были спасены 16 человек.

Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев, за отчетный период деятельности, подразделениями ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» было осуществлено 8287 выездов, из которых 1115 – на пожары, 111 — на обеспечение пожарной безопасности происшествий, связанных с аварийно – спасательными работами, 333 – ложных, 608 – для проведения профилактических мероприятий, 1434 – на пожарно – тактические занятия, 3466 – на пожарно – строевую подготовку и 1220 – прочие выезды. За 2023 год при различных происшествиях сотрудниками наших пожарных частей, в том числе во взаимодействии с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, были спасены 16 человек.

На сегодняшний день ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» является самым крупным подведомственным учреждением Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Штатная численность составляет 622 человека. На данный момент созданы и эффективно функционируют 31 пожарная часть и 6 отдельных постов.

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В 2023 году в рамках Государственной программой Республики Крым «Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым» ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» приобретено 4 новых современных пожарных автомобиля на базе шасси «ГАЗ С41А23», автомобилей повышенной проходимости на базе шасси «КАМАЗ 43118-50», «КАМАЗ 43265» и 1 специальный автомобиль, для проведения аварийно-спасательных работ на базе «УАЗ», укомплектованных необходимым оборудованием.

По словам Сергея Садаклиева, во всех пожарных частях регулярно осуществляется техническое обслуживание пожарных автомобилей, проверяется наличие и состояние комплектов зимней одежды для пожарных, проводится необходимый комплекс мер по благоустройству пожарных частей, обеспечивается стабильная работа отопительных систем для комфортных условий труда огнеборцев.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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