Сергеё Аксёнов: «9 Мая – священная дата, вписанная в историю нашей страны, каждой российской семьи»

Дорогие ветераны, партизаны и подпольщики, дети войны!

Поздравляю всех с 81-й годовщиной Великой Победы!

Это праздник, который находит живой отклик в душе каждого из нас. Это священная дата, которая вписана в историю нашей страны, всего мира и каждой российской семьи. День, когда сердца миллионов людей бьются в унисон. День радости и скорби, гордости и благодарности. День победы добра над злом.

Мы преклоняемся перед подвигом наших воинов, наших отцов, дедов и прадедов. Перед великим поколением, сокрушившим нацизм. Это вечный пример, в котором мы черпаем силу для новых побед.

Он укреплял крымчан в дни Крымской весны. Он вдохновляет наших воинов, которые на фронтах СВО сражаются за все, что для нас дорого и свято, освобождают русские земли, защищают наших людей.

Этот пример вдохновляет тех, кто помогает фронту, кто создает надежный тыл для наших героев.

Крым в полной мере пережил и ужасы фашистской оккупации, и радость побед над врагом. Мы свято храним память о подвигах защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, крымских партизан и подпольщиков.

Мы никогда не забудем о жертвах нацистов, их пособников и современных последователей. И никогда не смиримся с попытками оболгать и оскорбить память победителей, оправдать палачей и предателей.

Нет никаких сомнений, что Россия выполнит свою историческую миссию и снова загонит возрожденный Западом нацизм обратно в могилу. Теперь уже навсегда.

Мы равняемся на ветеранов, на их мужество, стойкость и любовь к Родине. Эти слова для нас не громкий лозунг, а принцип жизни и руководство к действию.

Мы верны заветам предков, главный из которых – беречь и защищать Отечество, хранить и укреплять наше единство.

Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым