Сертификация продукции: какие товары подпадают под обязательную сертификацию, кто её проводит и как

Сертификацию продукции проводят специализированные организации, которые могут быть как государственными, так и частными. Эти организации обычно называются органами по сертификации или органами по оценке соответствия.

Органы по сертификации должны соответствовать определенным требованиям и нормативам, установленным законодательством страны. Обычно они должны быть аккредитованы в соответствии с международными или национальными стандартами. Это означает, что органы по сертификации проходят определенную процедуру оценки их компетентности и соответствия стандартам.

Органы по сертификации имеют своих собственных специалистов, инженеров и аудиторов, которые проводят испытания, проверки и аудиты продукции, систем управления качеством и процессов производства.

Важно отметить, что для проведения сертификации и выдачи соответствующих сертификатов органы по сертификации должны быть независимыми и непредвзятыми. Это гарантирует объективность и надежность сертификационного процесса.

Клиенты, желающие сертифицировать свою продукцию, могут выбирать орган по сертификации на основе его репутации, аккредитации, опыта работы в конкретной области и других критериев.