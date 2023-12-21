Сертификация товаров для маркетплейсов: качество продукции должно быть подтверждено

Это действительно так. Многие маркетплейсы требуют от продавцов предоставление соответствующих разрешительных документов, таких как сертификаты, лицензии и другие документы, подтверждающие, что продукция соответствует стандартам и законодательству. Это делается с целью обеспечения безопасности и качества товаров, предлагаемых на платформе, а также для соблюдения законодательных требований и удовлетворения ожиданий потребителей.

Маркетплейсы подчиняются действующему законодательству. Они обязаны самостоятельно проверять наличие обязательных сертификатов у продавцов. Когда надзорные органы решат провести собственную проверку и обнаружат отсутствие разрешительных документов, на маркетплейс накладывается штраф в размере 300 000 руб. Но торговые площадки перестраховываются от таких ситуаций. В заключаемом с ними договоре прописано, что такие штрафы оплачивает виновная сторона ― клиент-продавец, который не соблюдает действующее законодательство, предоставляя несертифицированные товары. Поэтому в конечном счете штраф в размере 300 тыс. руб. придется заплатить продавцу, — отмечают специалисты Центра сертификации.

При этом без соответствующей сертификации маркетплейс может отказать в сотрудничестве с продавцом, особенно если нарушения или недостатки продукции могут представлять риск для здоровья или безопасности потребителей.

Однако подходы к этому вопросу могут различаться в зависимости от конкретного маркетплейса, типа товаров и т.д.. Некоторые платформы могут проводить собственную проверку продавцов и товаров, в то время как другие могут полагаться на существующие стандарты и сертификации, предоставленные самими продавцами.

Поэтому для успешного сотрудничества с маркетплейсом и предложения товаров на его платформе важно внимательно изучить требования конкретного маркетплейса и обеспечить наличие необходимых разрешительных документов.