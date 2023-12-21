Сертификация товаров для маркетплейсов: качество продукции должно быть подтверждено

Согласно статистике, всё больше россиян пользуются услугами маркетплейсов — по сути, «виртуальных рынков», на которых различные продавцы предлагают свои товары или услуги, а покупатели могут выбирать из широкого ассортимента предложений. Такие «магазины» подобны цифровому торговому центру, где множество реализаторов собираются на одной платформе, облегчая приобретателям доступ к разнообразным предложениям. И вот часто возникает вопрос: а что с качеством таких товаров? Кто-нибудь следим за ним? Ответ тут прост и весьма обнадёживающий: следит. Существует такая процедура как сертификация товаров для маркетплейсов — https://avition.ru/. Представляет он собой проверку и подтверждение того, что заявленная к продаже продавцом продукция соответствует установленным стандартам, требованиям к безопасности и качеству, в том числе установленным самим маркетплейсом, а также законодательством или стандартами отрасли. Этот процесс направлен на обеспечение доверия со стороны потребителей к товарам, продаваемым на маркетплейсе, и на соблюдение законодательных норм.
Вот общий обзор шагов, включаемых в процесс сертификации товаров для маркетплейсов:
Тестирование продукции
- продукция подвергается тестированию в соответствии с требованиями, определенными маркетплейсом или соответствующими органами. Тестирование может включать в себя физические испытания, анализ материалов, проверку безопасности и др.
Получение сертификата соответствия
- после успешного прохождения тестирования и подтверждения соответствия, продавец получает сертификат соответствия, который подтверждает, что его продукция соответствует установленным стандартам.
Подача документов на маркетплейс
- продавец предоставляет маркетплейсу необходимую документацию, включая сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.
Размещение товаров на маркетплейсе
- после проверки предоставленных документов маркетплейс разрешает продавцу разместить свои товары на платформе.
Обновление сертификации
- продавец должен регулярно обновлять свои сертификаты соответствия в соответствии с требованиями маркетплейса и законодательства.
Для прохождения сертификации предоставляются образцы товаров, чтобы провести над ними ряд утвержденных испытаний, оценивающих качество. Тестирование осуществляется в аккредитованной лаборатории, имеющей разрешение на проверку и соответствующее оборудование. Методы испытаний утверждены ГОСТом и разнятся в зависимости от типа товара, — говорят специалисты по сертификации.
Сертификация: виды разрешительных документов на товар
Разрешительные документы на товар могут включать в себя различные виды сертификатов, лицензий и разрешений в зависимости от характера продукции и требований, предъявляемых законодательством и стандартами. Вот несколько общих видов разрешительных документов:
Сертификаты соответствия
- Европейский сертификат соответствия (CE): требуется для продажи товаров на европейском рынке и подтверждает их соответствие стандартам безопасности и качества.
- Сертификаты ГОСТ (ГОСТ Р): в ряде стран СНГ, таких как Россия, товары могут подлежать сертификации согласно стандартам ГОСТ, подтверждающим соответствие требованиям.
Лицензии
- лицензия на производство: выдается компаниям, производящим товары, и подтверждает их право производить определенные продукты.
- лицензия на продажу: предоставляет право продавать определенные товары и может быть выдана как производителям, так и розничным торговцам.
Регистрационные документы
- регистрационное удостоверение: используется в фармацевтической и медицинской отраслях для подтверждения регистрации и безопасности медицинских препаратов и медицинских изделий.
- регистрация товара в таможне: некоторые товары, особенно при их импорте, могут потребовать регистрации в таможенных органах.
Санитарные и эпидемиологические заключения
- санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ): требуется в некоторых странах для продукции, связанной с здоровьем человека, например, продукции питания или медицинских товаров.
Другие виды разрешительных документов
- экологические сертификаты: могут потребоваться для продукции, которая может влиять на окружающую среду.
- сертификаты качества: выдается в соответствии с определенными стандартами и требованиями качества продукции.
Каждая отрасль и страна могут иметь свои уникальные требования к разрешительным документам, и производители/продавцы должны внимательно изучать конкретные нормы и стандарты, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых правил.
Без сертифиакции товара маркетплейсы могут отказать в сотрудничестве?
Это действительно так. Многие маркетплейсы требуют от продавцов предоставление соответствующих разрешительных документов, таких как сертификаты, лицензии и другие документы, подтверждающие, что продукция соответствует стандартам и законодательству. Это делается с целью обеспечения безопасности и качества товаров, предлагаемых на платформе, а также для соблюдения законодательных требований и удовлетворения ожиданий потребителей.
Маркетплейсы подчиняются действующему законодательству. Они обязаны самостоятельно проверять наличие обязательных сертификатов у продавцов. Когда надзорные органы решат провести собственную проверку и обнаружат отсутствие разрешительных документов, на маркетплейс накладывается штраф в размере 300 000 руб. Но торговые площадки перестраховываются от таких ситуаций. В заключаемом с ними договоре прописано, что такие штрафы оплачивает виновная сторона ― клиент-продавец, который не соблюдает действующее законодательство, предоставляя несертифицированные товары. Поэтому в конечном счете штраф в размере 300 тыс. руб. придется заплатить продавцу, — отмечают специалисты Центра сертификации.
При этом без соответствующей сертификации маркетплейс может отказать в сотрудничестве с продавцом, особенно если нарушения или недостатки продукции могут представлять риск для здоровья или безопасности потребителей.
Однако подходы к этому вопросу могут различаться в зависимости от конкретного маркетплейса, типа товаров и т.д.. Некоторые платформы могут проводить собственную проверку продавцов и товаров, в то время как другие могут полагаться на существующие стандарты и сертификации, предоставленные самими продавцами.
Поэтому для успешного сотрудничества с маркетплейсом и предложения товаров на его платформе важно внимательно изучить требования конкретного маркетплейса и обеспечить наличие необходимых разрешительных документов.
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