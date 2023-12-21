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Сертификация товаров для маркетплейсов: качество продукции должно быть подтверждено
фото: pikist.com

Сертификация товаров для маркетплейсов: качество продукции должно быть подтверждено

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:54 21.12.2023

Согласно статистике, всё больше россиян пользуются услугами маркетплейсов — по сути, «виртуальных рынков», на которых различные продавцы предлагают свои товары или услуги, а покупатели могут выбирать из широкого ассортимента предложений. Такие «магазины» подобны цифровому торговому центру, где множество реализаторов собираются на одной платформе, облегчая приобретателям доступ к разнообразным предложениям. И вот часто возникает вопрос: а что с качеством таких товаров? Кто-нибудь следим за ним? Ответ тут прост и весьма обнадёживающий: следит. Существует такая процедура как сертификация товаров для маркетплейсов — https://avition.ru/. Представляет он собой проверку и подтверждение того, что заявленная к продаже продавцом продукция соответствует установленным стандартам, требованиям к безопасности и качеству, в том числе установленным самим маркетплейсом, а также законодательством или стандартами отрасли. Этот процесс направлен на обеспечение доверия со стороны потребителей к товарам, продаваемым на маркетплейсе, и на соблюдение законодательных норм.

Вот общий обзор шагов, включаемых в процесс сертификации товаров для маркетплейсов:

Тестирование продукции

  • продукция подвергается тестированию в соответствии с требованиями, определенными маркетплейсом или соответствующими органами. Тестирование может включать в себя физические испытания, анализ материалов, проверку безопасности и др.

Получение сертификата соответствия

  • после успешного прохождения тестирования и подтверждения соответствия, продавец получает сертификат соответствия, который подтверждает, что его продукция соответствует установленным стандартам.

Подача документов на маркетплейс

  • продавец предоставляет маркетплейсу необходимую документацию, включая сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.

Размещение товаров на маркетплейсе

  • после проверки предоставленных документов маркетплейс разрешает продавцу разместить свои товары на платформе.

Обновление сертификации

  • продавец должен регулярно обновлять свои сертификаты соответствия в соответствии с требованиями маркетплейса и законодательства.

Для прохождения сертификации предоставляются образцы товаров, чтобы провести над ними ряд утвержденных испытаний, оценивающих качество. Тестирование осуществляется в аккредитованной лаборатории, имеющей разрешение на проверку и соответствующее оборудование. Методы испытаний утверждены ГОСТом и разнятся в зависимости от типа товара, — говорят специалисты по сертификации. 

Сертификация: виды разрешительных документов на товар

Разрешительные документы на товар могут включать в себя различные виды сертификатов, лицензий и разрешений в зависимости от характера продукции и требований, предъявляемых законодательством и стандартами. Вот несколько общих видов разрешительных документов:

Сертификаты соответствия

  • Европейский сертификат соответствия (CE): требуется для продажи товаров на европейском рынке и подтверждает их соответствие стандартам безопасности и качества.
  • Сертификаты ГОСТ (ГОСТ Р): в ряде стран СНГ, таких как Россия, товары могут подлежать сертификации согласно стандартам ГОСТ, подтверждающим соответствие требованиям.

Лицензии

  • лицензия на производство: выдается компаниям, производящим товары, и подтверждает их право производить определенные продукты.
  • лицензия на продажу: предоставляет право продавать определенные товары и может быть выдана как производителям, так и розничным торговцам.

Регистрационные документы

  • регистрационное удостоверение: используется в фармацевтической и медицинской отраслях для подтверждения регистрации и безопасности медицинских препаратов и медицинских изделий.
  • регистрация товара в таможне: некоторые товары, особенно при их импорте, могут потребовать регистрации в таможенных органах.

Санитарные и эпидемиологические заключения

  • санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ): требуется в некоторых странах для продукции, связанной с здоровьем человека, например, продукции питания или медицинских товаров.

Другие виды разрешительных документов

  • экологические сертификаты: могут потребоваться для продукции, которая может влиять на окружающую среду.
  • сертификаты качества: выдается в соответствии с определенными стандартами и требованиями качества продукции.

Каждая отрасль и страна могут иметь свои уникальные требования к разрешительным документам, и производители/продавцы должны внимательно изучать конкретные нормы и стандарты, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых правил.

Без сертифиакции товара маркетплейсы могут отказать в сотрудничестве?

Это действительно так. Многие маркетплейсы требуют от продавцов предоставление соответствующих разрешительных документов, таких как сертификаты, лицензии и другие документы, подтверждающие, что продукция соответствует стандартам и законодательству. Это делается с целью обеспечения безопасности и качества товаров, предлагаемых на платформе, а также для соблюдения законодательных требований и удовлетворения ожиданий потребителей.

Маркетплейсы подчиняются действующему законодательству. Они обязаны самостоятельно проверять наличие обязательных сертификатов у продавцов. Когда надзорные органы решат провести собственную проверку и обнаружат отсутствие разрешительных документов, на маркетплейс накладывается штраф в размере 300 000 руб. Но торговые площадки перестраховываются от таких ситуаций. В заключаемом с ними договоре прописано, что такие штрафы оплачивает виновная сторона ― клиент-продавец, который не соблюдает действующее законодательство, предоставляя несертифицированные товары. Поэтому в конечном счете штраф в размере 300 тыс. руб. придется заплатить продавцу, — отмечают специалисты Центра сертификации. 

При этом без соответствующей сертификации маркетплейс может отказать в сотрудничестве с продавцом, особенно если нарушения или недостатки продукции могут представлять риск для здоровья или безопасности потребителей.

Однако подходы к этому вопросу могут различаться в зависимости от конкретного маркетплейса, типа товаров и т.д.. Некоторые платформы могут проводить собственную проверку продавцов и товаров, в то время как другие могут полагаться на существующие стандарты и сертификации, предоставленные самими продавцами.

Поэтому для успешного сотрудничества с маркетплейсом и предложения товаров на его платформе важно внимательно изучить требования  конкретного маркетплейса и обеспечить наличие необходимых разрешительных документов.

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