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Сервис Tvil.ru предлагает задать вопросы владельцам жилья об отдыхе в период новогодних праздников
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

Сервис Tvil.ru предлагает задать вопросы владельцам жилья об отдыхе в период новогодних праздников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 18.11.2020

С 1 по 10 декабря 2020 года сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru предоставит возможность самостоятельным путешественникам бесплатно задать вопросы владельцам квартир, домов и мини-отелей о безопасном отдыхе в период новогодних праздников.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru уже более 10 лет объединяет владельцев жилья и гостей, которые путешествуют по России самостоятельно, без организованных туров. На сайте размещено более 80 тысяч вариантов жилья во всей России, а также в Абхазии. Помимо комфортного отдыха гости получают дружеское общение с хозяевами, новый опыт путешествий, знакомятся и просто душевно отдыхают. По статистике Tvil.ru, в октябре и ноябре вырос спрос на бронирование отдыха на новогодние праздники. Туристы задают вопросы в службу поддержки сайта и получают ответы, как в сложившейся ситуации с ограничениями поездок безопасно и недорого отдохнуть в предстоящие праздники, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Сервис Tvil.ru выявил, что наибольшим спросом для проведения новогодних корпоративов пользуются квартиры — 62,65%, дома бронируют 37,35% туристов. Чаще всего арендуют квартиры и дома до двух ночей в предновогоднее время компании от 6 до 25 человек. В связи с заинтересованностью туристов в безопасном и недорогом отдыхе на новогодние праздники на сайте Tvil.ru открывают бесплатную переписку для путешественников, которые могут задать вопрос напрямую владельцу перед бронированием жилья.

Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, данной функцией прямого общения гостей с владельцами могут воспользоваться десятки тысяч пользователей. Функция «Задать вопрос владельцу» снимет многие возражения гостей по поводу безопасности отдыха в период пандемии COVID19 и повысит спрос на бронирование жилья на новогодние праздники.

Чтобы воспользоваться новой функцией на сайте Tvil.ru, пользователю, который ищет вариант отдыха на Новый год, необходимо выбрать нужный объект размещения. Перед тем, как перейти к этапу оплаты бронирования, гость нажимает на кнопку «Написать владельцу» в карточке объекта.

Далее указывает категорию номера, даты поездки, количество гостей и вводит свой вопрос по проживанию, который хочет узнать у владельца.

Вся переписка происходит прямо на сайте и бесплатно как для гостей, так и для владельцев жилья.

Сервис Tvil.ru предлагает задать вопросы владельцам жилья об отдыхе в период новогодних праздников

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