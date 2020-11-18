Сервис Tvil.ru предлагает задать вопросы владельцам жилья об отдыхе в период новогодних праздников

С 1 по 10 декабря 2020 года сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru предоставит возможность самостоятельным путешественникам бесплатно задать вопросы владельцам квартир, домов и мини-отелей о безопасном отдыхе в период новогодних праздников.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru уже более 10 лет объединяет владельцев жилья и гостей, которые путешествуют по России самостоятельно, без организованных туров. На сайте размещено более 80 тысяч вариантов жилья во всей России, а также в Абхазии. Помимо комфортного отдыха гости получают дружеское общение с хозяевами, новый опыт путешествий, знакомятся и просто душевно отдыхают. По статистике Tvil.ru, в октябре и ноябре вырос спрос на бронирование отдыха на новогодние праздники. Туристы задают вопросы в службу поддержки сайта и получают ответы, как в сложившейся ситуации с ограничениями поездок безопасно и недорого отдохнуть в предстоящие праздники, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Сервис Tvil.ru выявил, что наибольшим спросом для проведения новогодних корпоративов пользуются квартиры — 62,65%, дома бронируют 37,35% туристов. Чаще всего арендуют квартиры и дома до двух ночей в предновогоднее время компании от 6 до 25 человек. В связи с заинтересованностью туристов в безопасном и недорогом отдыхе на новогодние праздники на сайте Tvil.ru открывают бесплатную переписку для путешественников, которые могут задать вопрос напрямую владельцу перед бронированием жилья.

Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, данной функцией прямого общения гостей с владельцами могут воспользоваться десятки тысяч пользователей. Функция «Задать вопрос владельцу» снимет многие возражения гостей по поводу безопасности отдыха в период пандемии COVID19 и повысит спрос на бронирование жилья на новогодние праздники.

Чтобы воспользоваться новой функцией на сайте Tvil.ru , пользователю, который ищет вариант отдыха на Новый год, необходимо выбрать нужный объект размещения. Перед тем, как перейти к этапу оплаты бронирования, гость нажимает на кнопку «Написать владельцу» в карточке объекта.

Далее указывает категорию номера, даты поездки, количество гостей и вводит свой вопрос по проживанию, который хочет узнать у владельца.

Вся переписка происходит прямо на сайте и бесплатно как для гостей, так и для владельцев жилья.