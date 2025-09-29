Севастополь: 200 жён военнослужащих посетили мастер-классы творческого проекта «Осень на Тороповой даче»

В Севастополе прошёл творческий проект «Осень на Тороповой даче», объединивший семьи военнослужащих и участников СВО разнообразными мастер-классами от тридцати экспертов-волонтёров. В этом году программа мероприятий охватывала не только сферы декоративно-прикладного творчества, но и спортивно-танцевальных активностей, в том числе для семей с детьми. Мероприятия поддержаны как региональными властями и командованием Черноморского флота, так и на федеральном уровне – Сенатором РФ от исполнительной власти Севастополя Екатериной Алтабаевой и Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ.

Участницы уникального проекта «Осень на Тороповой даче», жёны и близкие военнослужащих, участников СВО и женщины-военнослужащие, как никто умеют ждать, поддерживать своих мужей и сохранять семью и быт. При этом девушки сами нуждаются в психологической разгрузке и отдыхе. Именно для этого раз в год осенью организаторы проекта приглашают их приехать на природу, чтобы помочь справиться с тревожностью и отвлечься от рутинных дел через творчество и искусство.

Традиционно на поляне Тороповой дачи участниц встречал Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к гостям обратились представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева и организатор проекта «Осень на Тороповой даче» Елена Романова.

Жены военнослужащих во все времена были хранительницами домашнего очага и создают надёжный тыл для наших защитников. Важно, что при этом женщины не забывают о собственном профессиональном и духовном росте и овладевают новыми умениями. Кроме того, важна и атмосфера единения, ощущения, что находишься среди тех, кто тебя понимает, с кем можно поделиться, посоветоваться и получить заряд бодрости и хорошего настроения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сенатора Российской Федерации Екатерину Алтабаеву.

В этом году волонтёрский проект собрал на одной площадке 30 мастеров. Некоторые эксперты уже проводили свои практикумы в прошлом году, заслужив популярность среди участниц. Например, видеоэкскурсия в шлемах виртуальной реальности, мастер-класс по созданию мультфильма или своего произведения искусства из кожи. Но большинство мастеров приехали на Торопову дачу впервые, пройдя за год путь от участника до эксперта. Ими стали мастера по плетению изделий из лозы, вязанию крючком, рисованию акварелью, вязанию авосек макраме, искусству макияжа. Постоянный стилист проектов «Черноморская звезда» и «Осень на Тороповой даче» Юлия Литвиненко продемонстрировала тренды применения аксессуаров в образах.

Я очень рада участвовать в этих проектах, обмениваться энергией, знаниями, новым знакомствам. Это отличная возможность для создания новых проектов, которые могут быть полезны семьям военнослужащих и нашему городу в целом. Чем счастливее женщина, тем крепче наш тыл. А счастливыми женщины могут быть тогда, когда реализованы, движутся вперед и помогают друг другу. Особенно это важно в условиях нашего сегодняшней жизни. Благодарю за возможность помочь и своим трудом и знаниями участницам, — рассказала эксперт проекта, стилист, основатель проектов «Территория Женской Красоты» и «Бюро находок» в Севастополе Юлия Литвиненко.

Особый акцент этого года на практикумах для семей с детьми. Так в беседках прошел мастер-класс по сборке Кубера — российского детского развивающего конструктора родом из Севастополя; мастер-классы по плетению кос на карабинах для мамы и дочки, а такжеизготовлению деревянного магнита. Как и в прошлом году работала инклюзивная творческая лаборатория «АРТстарт» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Весь день в одной из беседок специалисты партнера проекта – Сбербанка, рассказывали, как планировать и управлять расходами, накоплениями, пенсией и страхованием, делать инвестиции. Для всех желающих проводили мини-игры по страхованию и налогам.

Севастопольский художник Сергей Грищенко в прошлом году во время проведения «Осени на Тороповой даче» вдохновился участием военной машины-хлебопекарни на поляне и запечатлел её в своих скетчах. В начале мероприятия он подарил эти работы военнослужащим, которые и в этом году обеспечивали гостей вкусной полевой кухней.

На поляне во время мастер-классов и в перерыве организаторы подготовили яркую спортивно-танцевальную программу: мастер-классы по йоге, бачате, фламенко, командной игре «тэг-регби» и круговым танцам мира. Как и в прошлом году для участников провели демонстрационные полеты БПЛА.

Ярким завершающим событием проекта стало дефиле на лесной поляне. Эксперт по светскому и деловому этикету Наталья Бережнова провела практикум по навыкам лёгкой походки, королевской осанки и красивым жестам в полевых условиях, а участницы продемонстрировали полученные навыки всем гостям. Традиция проведения дефиле среди жён военнослужащих продолжается уже несколько лет.

Мы очень рады, что второй год подряд проект собирает вокруг себя столько интересных и талантливых людей. В этом году к нам присоединились уже 30 мастеров, и каждая площадка жила своей энергией и творчеством. А такие моменты, как полевая кухня, свежий хлеб и выставка военного снаряжения, наполняют праздник особым смыслом, помогая семьям почувствовать связь с мужьями и отцами, которые сегодня несут службу. Именно благодаря общим усилиям этот день стал таким ярким и запоминающимся, — рассказала организатор проекта «Осень на Тороповой даче» Елена Романова.

Посмотреть подробности о проекте можно в группе: https://vk.com/chernomorzvezda_official

источник: пресс-служба Правительства Севастополя