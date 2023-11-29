Севастополь, 29 ноября: итоги заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провёл совещание оперативного штаба. К настоящему времени ситуация в Севастополе такова:

По информации «Севастопольэнерго» сегодня ночью из-за дождя и штормового ветра произошло 25 аварийных отключений. Сейчас в работе у специалистов 94 заявки. Без электроснабжения 618 домов. В связи с увеличением количества поступающих заявок в «Севастопольэнерго» введён дополнительный номер телефона: +7 (8692) 57-45-40, увеличено количество операторов колл-центра 8 (800) 733-33-10. Поступило 9 заявок по газоснабжению, все отработаны, газовая служба работает в штатном режиме, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

По городскому водоотведению все работы завершены. Всего было прочищено 1134 ливневых решеток, 338 погонных метров лотков и 23 дождеприёмных колодца, откачано 24 кубометра ливневых стоков по 58 адресам.

Всего с начала шторма поступило 220 заявок по упавшим деревьям, отработано 79, работы продолжаются.

Над устранением последствий шторма сейчас работают 62 аварийные бригады — это 184 человека и 68 единиц техники. Кроме того, идут работы по санитарной очистке города, в этом задействованы 280 человек. Коммунальные службы работают настолько быстро, насколько это возможно. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием, – отмечает Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя