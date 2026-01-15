Севастополь: через портал «Госуслуги» можно получить жилое помещение по договору социального найма

Услуга предоставляется жителям, состоящим на учете в качестве лиц, нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности.
Всего за 2025 год более 290 севастопольцев подали заявления на предоставление жилого помещения по договору социального найма, из них 70 % — через портал, без очередей и лишних бумаг, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.
Чтобы получить государственную услугу, необходимо:
1. Иметь подтвержденную учетную запись;
2. Заполнить электронную форму заявления по ссылке;
3. Срок предоставления услуги — 25 рабочих дней.
Результатом оказания услуги является решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в электронном виде.
Также результатом услуги является распорядительный документ органа местного самоуправления (постановление, распоряжение). К результату может быть приложен проект договора социального найма жилого помещения.
Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
