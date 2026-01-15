Прямо сейчас:
Севастополь: через портал «Госуслуги» можно получить жилое помещение по договору социального найма
Севастополь: через портал «Госуслуги» можно получить жилое помещение по договору социального найма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:32 15.01.2026

Услуга предоставляется жителям, состоящим на учете в качестве лиц, нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности.

Всего за 2025 год более 290 севастопольцев подали заявления на предоставление жилого помещения по договору социального найма, из них 70 % — через портал, без очередей и лишних бумаг, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Чтобы получить государственную услугу, необходимо:

 1. Иметь подтвержденную учетную запись;

 2. Заполнить электронную форму заявления по ссылке;

 3. Срок предоставления услуги — 25 рабочих дней.

Результатом оказания услуги является решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в электронном виде.

Также результатом услуги является распорядительный документ органа местного самоуправления (постановление, распоряжение). К результату может быть приложен проект договора социального найма жилого помещения.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

