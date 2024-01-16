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Севастополь: директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 стал лучшим на всероссийском конкурсе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 стал лучшим на всероссийском конкурсе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:32 16.01.2024

Министерство спорта России наградило победителей XIII Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы. В число победителей вошёл директор севастопольской спортшколы № 2 Виктор Глебов. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С наградой из Москвы вернулся в Севастополь директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 Виктор Викторович Глебов. Министерство спорта Российской Федерации наградило победителей XIII Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы, в котором участвовали 85 номинантов из 38 регионов. Виктор Викторович стал победителем в номинации «Директор». Так держать! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Целями конкурса являются развитие и популяризации детско-юношеского спорта в России, поддержка специалистов спортивной отрасли, воспитание у молодёжи позитивного отношения к спорту как основе здорового образа жизни. Конкурс традиционно состоял из двух этапов: регионального и всероссийского.

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В 2023 году конкурс проводился по трём номинациям:

  • директор;
  • заместитель директора;
  • старший инструктор-методист, инструктор-методист, методист.

Дебют удался! Севастополь впервые был представлен на этом конкурсе. Очень рад, что получил награду от заместителя министра спорта РФ за победу в номинации «Директор». Севастополь встретили очень тепло и радушно! – отмечает Виктор Глебов.

Министерство спорта Российской Федерации и президиум Всероссийского объединения спортивных школ поздравили победителей конкурса и поблагодарили за плодотворную работу по развитию детско-юношеского спорта в России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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