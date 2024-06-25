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Севастополь: для избирателей работают «горячие линии» и цифровые сервисы

Севастополь: для избирателей работают «горячие линии» и цифровые сервисы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:12 25.06.2024

Для информирования избирателей и других участников избирательного процесса, приема устных обращений граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва и совмещенных с ними выборов организована работа «горячих линий».

По 8 сентября 2024 года можно обратиться в Севастопольскую городскую избирательную комиссию по телефону +7(8692) 54-57-11. Кроме того, действуют «горячие линии» территориальных избирательных комиссий:

  • Балаклавского района +7(8692) 63-02-90, +7(8692) 63-19-99, +7(978) 986-99-92
  • Гагаринского района +7(8692) 42-41-14, +7(8692) 42-21-84, +7(978) 900-60-80
  • Ленинского района +7(8692) 55-03-01, +7(8692) 55-02-62, +7(978) 986-99-91
  • Нахимовского района +7(8692) 40-19-03, +7(978) 986-99-90
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Время работы «Горячих линий»:

  • рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов
  • выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00 часов

На «горячих линиях» дежурят операторы — члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Напоминаем также, что избирателям доступны цифровые сервисы, позволяющие узнать номера избирательных участков и контакты избирательных комиссий, проверить включение в список избирателей, получить данные о кандидатах, выборах и сроках их проведения. Доступ к цифровым сервисам осуществляется на сайте ЦИК России.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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