Севастополь: дополнительные автобусы № 74 свяжут все три площадки «Ночи музеев» в Херсонесе Таврическом
источник: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 17:54 14.05.2026

В этом году «Ночь музеев» в Херсонесе Таврическом впервые развернется сразу на трёх локациях: на территории древнего города, в музее Античности и Византии, а также в новом фондохранилище на Античном проспекте.

Для  удобства на маршрут № 74 добавили два дополнительных автобуса, которые изменят схему движения и будут следовать от Херсонеса Таврического до Инженерной школы с интервалом не реже одного раза в час – с 18:00 до 21:00.

Узнать эти автобусы можно по специальной информационной табличке с указанием маршрута. Проезд – по городскому тарифу. Дорога до фондохранилища тоже станет частью увлекательного исторического путешествия. В автобусах гостей акции будет сопровождать сотрудник музея-заповедника, который прямо в пути начнет знакомить пассажиров с историей Херсонеса Таврического.

Это уникальная возможность: принять участие в экскурсиях и викторинах на территории древнего города, осмотреть обновлённую выставку «Херсонес: из прошлого в будущее» в музее Античности и Византии, а затем погрузиться в историю и археологию уже на территории фондохранилища. Всё это – для вашего комфорта.

Ждём вас на «Ночи музеев» в Херсонесе Таврическом! Заранее планируйте свой маршрут и приезжайте в фондохранилище музея-заповедника на автобусе № 74, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

