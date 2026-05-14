Севастополь: дополнительные автобусы № 74 свяжут все три площадки «Ночи музеев» в Херсонесе Таврическом

Для удобства на маршрут № 74 добавили два дополнительных автобуса, которые изменят схему движения и будут следовать от Херсонеса Таврического до Инженерной школы с интервалом не реже одного раза в час – с 18:00 до 21:00.

Узнать эти автобусы можно по специальной информационной табличке с указанием маршрута. Проезд – по городскому тарифу. Дорога до фондохранилища тоже станет частью увлекательного исторического путешествия. В автобусах гостей акции будет сопровождать сотрудник музея-заповедника, который прямо в пути начнет знакомить пассажиров с историей Херсонеса Таврического.