Севастополь: движение по улице Адмирала Октябрьского перекрыто в связи с капремонтом подпорных стен

И.о. вице-губернатора Павел Иено в первые часы после перекрытия движения по улице Адмирала Октябрьского по поручению губернатора Михаила Развожаева проверил, как организовано движение.

В первые две недели после начала работ будет усилен мониторинг ситуации с транспортом в городе. Мы будем оперативно реагировать на поступающие от жителей предложения. Сегодня первый день. Геодезисты уже приступили к работе. Специалисты начнут отбор проб грунта. После этого дорожники приступят к фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия и отсыпке временной насыпи, необходимой для дальнейших работ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. замгубернатора Павла Иено.

В связи с перекрытием улицы были изменены схемы движения общественного транспорта.

Автобусы малого класса будут двигаться по улицам Шмидта и Демидова, большого класса – по улицам Капитанская и Гоголя, – напомнил Павел Иено.

Новая схема движения размещена на официальном сайте Правительства и в социальных сетях по ссылке.

Кроме того, схема распечатана и размещена в салонах общественного транспорта, маршруты которого были изменены.

Компания «ВАД» обеспечила проезд скорой помощи к городской больнице №1. Пешеходный проход на данном участке закрыт. Схема входа в больницу размещена на месте.

Объект планируется завершить до конца года. На первом этапе будут проведены инженерно-геологические изыскания, затем – отсыпка временной насыпи и переустройство инженерных коммуникаций. Это необходимо, чтобы техника могла зайти на участок и начать устройство 240 буронабивных свай. Также будут возведены в два яруса железобетонные стены, укрепленные сваями, – отмечает и.о. замгубернатора.

В течение всего периода работ будет проводиться геотехнический мониторинг близлежащих зданий, включая городскую больницу №1.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя