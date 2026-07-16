Севастополь: Гарантийный фонд помог бизнесу привлечь более 534 млн рублей финансирования

В первом полугодии 2026 года НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» подвел итоги работы. За отчетный период заключено 30 договоров поручительства в пользу 20 севастопольских компаний на общую сумму 152,9 млн рублей. Это позволило бизнесу привлечь свыше 534,3 млн рублей кредитного и иного финансирования.

Помимо выдачи поручительств, специалисты Фонда ведут консультационную работу. За шесть месяцев профильную поддержку получили девять обратившихся предпринимателей.

Для поддержки бизнеса Фонд предлагает несколько инструментов. Основной — поручительство по кредитным договорам и договорам банковской гарантии. Оно компенсирует недостаток собственного залогового обеспечения, позволяя компании получить заемные средства или обеспечить исполнение контрактов.

Также применяется механизм зонтичного поручительства Корпорации МСП: если сумма сделки превышает стандартные лимиты Фонда, риски распределяются между Фондом и Корпорацией, что дает возможность привлекать более крупное финансирование. Дополнительно Фонд сопровождает предпринимателей на этапе подготовки к сделке — консультирует по выбору программы, помогает сформировать пакет документов и взаимодействует с банками-партнерами.

Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели могут не только при оформлении кредита в коммерческих банках, но и при получении льготного микрозайма в Фонде микрофинансирования Севастополя.

Получить подробную информацию о мерах поддержки можно по адресу: проспект Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, или по телефону +7 (978) 938-14-39.

источник: Правительство Севастополя

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