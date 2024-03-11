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Севастополь: график приёма участников СВО и членов их семей в филиале фонда «Защитники Отечества»

Севастополь: график приёма участников СВО и членов их семей в филиале фонда «Защитники Отечества»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:36 11.03.2024

По поручению губернатора Михаила Развожаева в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю для участников СВО и членов их семей организован прием заместителей губернатора и директоров департаментов Правительства города.

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Предварительно записаться можно по номеру телефона «горячей» линии филиала Фонда  +7 8692 55 92 88 или через социального координатора.

График приема здесь.

Севастополь: график приёма участников СВО и членов их семей в филиале фонда «Защитники Отечества»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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