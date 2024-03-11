Севастополь: график приёма участников СВО и членов их семей в филиале фонда «Защитники Отечества»

По поручению губернатора Михаила Развожаева в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю для участников СВО и членов их семей организован прием заместителей губернатора и директоров департаментов Правительства города.

Предварительно записаться можно по номеру телефона «горячей» линии филиала Фонда +7 8692 55 92 88 или через социального координатора.

График приема здесь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя