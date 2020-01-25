Севастополь и Феодосия — в топе популярных городов для патриотического туризма зимой-2020

27 января в России отмечают День полного снятия блокады с Ленинграда в 1944 году. В ходе 872-дневной изоляции города от внешнего мира погибли миллионы людей не только от регулярных бомбардировок немцев, но и голода, вызванного отсутствием продуктов питания. Эта памятная дата отмечается ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995-го «О днях воинской славы России». Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню снятия блокады с города Ленинграда выявил самые популярные города для патриотического туризма в России.

Санкт-Петербург, Севастополь и Феодосия составили первую тройку городов воинской славы Российской Федерации, куда чаще всего отправляются туристы в патриотическое путешествие зимой. Также в десятку популярных городов для патриотического туризма вошли Анапа, Петрозаводск, Воронеж, Тверь, Ростов-на-Дону, Белгород и Можайск. Туристы бронируют поездки в города воинской славы в январе и феврале 2020-го года на период от 1 до 6,3 ночи и тратят на аренду жилья для отдыха от 1,6 тысячи до 10 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Можайске, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 января по 29 февраля 2020 года.

Десять городов воинской славы России, популярных для патриотического туризма зимой-2020:

Санкт-Петербург — 3029,2 рублей / 4,2 ночи Севастополь — 2346,7 рублей / 3,2 ночи Феодосия — 1877,5 рублей / 3,4 ночи Анапа — 1725 рублей / 3,5 ночи Петрозаводск — 8000,8 рублей / 3,8 ночи Воронеж — 1591,9 рублей / 6,3 ночи Тверь — 6667,5 рублей / 2,7 ночи Ростов-на-Дону — 2500 рублей / 1 ночь Белгород — 2500 рублей / 4 ночи Можайск — 10000 рублей / 3 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей