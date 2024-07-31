Севастополь и Тиес договорились об экономическом и культурном сотрудничестве

В ходе сегодняшней встречи главы городов подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. В рамках этого соглашения планируется наладить взаимный товарооборот между регионами.
Развитие международного сотрудничества для Севастополя имеет всё большее значение. Мы готовы оказать помощь и поддержку перспективным проектам и открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. Уверен, что главным результатом визита станут теплые дружеские отношения для совместной работы и развития наших городов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.
Участники встречи обсудили развитие Севастополя и Тиеса. Члены африканской делегации рассказали, что в Тиесе сейчас вводится в эксплуатацию подстанция скорой помощи, обустраивается новый парк, строится бассейн. В связи с этим Михаил Развожаев поручил руководителям профильных севастопольских ведомств познакомить гостей с реализацией похожих проектов в нашем городе – особенно связанных с благоустройством общественных пространств. Глава города акцентировал внимание на проектах, которые реализуются по поручению президента: «Новом Херсонесе», культурном кластере и яхтенной марине в Балаклаве.
Также стороны договорились о подготовке для школьников образовательных программ, благодаря которым севастопольские дети смогут познакомиться с историей Тиеса, а сенегальские школьники – с историей Города-Героя.
Этот визит стал важным шагом в установлении глобального сотрудничества. Я считаю результаты данного визита самыми главными для нашего города. Нам удалось обсудить детали сотрудничества в разных сферах. Это и экономика, и здравоохранение, и культура, – подчеркивает мэр Тиеса.
Бабакар Диоп сообщил, что одну из главных площадей Тиеса планируется назвать в честь Севастополя – в знак дружбы между городами.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир