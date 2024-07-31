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Севастополь и Тиес договорились об экономическом и культурном сотрудничестве

Севастополь и Тиес договорились об экономическом и культурном сотрудничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:56 31.07.2024

В Севастополь 31 июля прибыла делегация из Республики Сенегал во главе с мэром Тиеса Бабакаром Диопом.  Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что стартом налаживания взаимодействия между нашими регионами стало участие в саммите «Россия – Африка» в 2023 году, на площадке которого были проведены переговоры о начале сотрудничества.

В ходе сегодняшней встречи главы городов подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. В рамках этого соглашения планируется наладить взаимный товарооборот между регионами.

Развитие международного сотрудничества для Севастополя имеет всё большее значение. Мы готовы оказать помощь и поддержку перспективным проектам и открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. Уверен, что главным результатом визита станут теплые дружеские отношения для совместной работы и развития наших городов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Участники встречи обсудили развитие Севастополя и Тиеса. Члены африканской делегации рассказали, что в Тиесе сейчас вводится в эксплуатацию подстанция скорой помощи, обустраивается новый парк, строится бассейн. В связи с этим Михаил Развожаев поручил руководителям профильных севастопольских ведомств познакомить гостей с реализацией похожих проектов в нашем городе – особенно связанных с благоустройством общественных пространств. Глава города акцентировал внимание на проектах, которые реализуются по поручению президента: «Новом Херсонесе», культурном кластере и яхтенной марине в Балаклаве.

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Также стороны договорились о подготовке для школьников образовательных программ, благодаря которым севастопольские дети смогут познакомиться с историей Тиеса, а сенегальские школьники – с историей Города-Героя.

Этот визит стал важным шагом в установлении глобального сотрудничества. Я считаю результаты данного визита самыми главными для нашего города. Нам удалось обсудить детали сотрудничества в разных сферах. Это и экономика, и здравоохранение, и культура, – подчеркивает мэр Тиеса.

Бабакар Диоп сообщил, что одну из главных площадей Тиеса планируется назвать в честь Севастополя – в знак дружбы между городами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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