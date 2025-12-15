фото: stocksnap.io
Севастополь и Ялта — в десятке популярных направлений для одиночных поездок в декабре
Опубликовал: КрымPRESS
в Севастополь
12:06 15.12.2025
Крым туристический 2025-12-15
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных бронирований в декабре 2025 года. На первом месте Москва, за которой 20% одиночных бронирований в декабре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (14% и 7% одиночных декабрьских бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в декабре:
- Москва, Московская область ― 3098 р. /3 ночи*
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2325 р. / 4 ночи
- Сочи, Краснодарский край ― 2258 р. / 6 ночей
- Краснодар, Краснодарский край ― 2017 р. /3 ночи
- Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3405 р. / 3 ночи
- Казань, Татарстан ― 2893 р. / 2 ночи
- Ялта, Крым ― 4221 р. / 5 ночей
- Калининград, Калининградская область ― 2450 р. / 6 ночей
- Кисловодск, Ставропольский край ― 2953 р. / 8 ночей
- Севастополь, Крым ― 2446 р. / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
Просмотры: 8
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический