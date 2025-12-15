Прямо сейчас:
Севастополь и Ялта - в десятке популярных направлений для одиночных поездок в декабре
фото: stocksnap.io

Севастополь и Ялта — в десятке популярных направлений для одиночных поездок в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:06 15.12.2025

Одиночные путешествия — тренд нескольких последних лет. Популярность их постоянно растет — так в декабре 2025 года количество одиночных бронирований выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Туристы полюбили путешествовать соло — так они получают больше свободы, приватности, да и в сэкономить можно, в некоторых случаях.   Куда же отправляются одиночные путешественники в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для одиночных бронирований в декабре 2025 года. На первом месте Москва, за которой 20% одиночных бронирований в декабре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем —  Сочи   (14% и 7% одиночных декабрьских бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха  в декабре:

  1. Москва, Московская область ― 3098 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2325 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2258 р. / 6 ночей
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 2017 р. /3 ночи
  5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3405 р. / 3 ночи
  6. Казань, Татарстан ― 2893 р. / 2 ночи
  7. Ялта, Крым ― 4221 р. / 5 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 2450 р. / 6 ночей
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 2953 р. / 8 ночей
  10. Севастополь, Крым ― 2446 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

