Севастополь и Ялта — в десятке популярных направлений для одиночных поездок в декабре

Одиночные путешествия — тренд нескольких последних лет. Популярность их постоянно растет — так в декабре 2025 года количество одиночных бронирований выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристы полюбили путешествовать соло — так они получают больше свободы, приватности, да и в сэкономить можно, в некоторых случаях. Куда же отправляются одиночные путешественники в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для одиночных бронирований в декабре 2025 года. На первом месте Москва, за которой 20% одиночных бронирований в декабре. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (14% и 7% одиночных декабрьских бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для одиночного отдыха в декабре: