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Севастополь, Ялта, Евпатория - в топ-9 популярных направлений по бронированию апартаментов зимой
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Севастополь, Ялта, Евпатория — в топ-9 популярных направлений по бронированию апартаментов зимой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 13.01.2021

Бронирование апартаментов и апарт-отелей, отмечают эксперты Tvil.ru,  набирает всё большую популярность,  в связи с растущей мобильностью самостоятельных путешественников.

Возможность удаленной работы, которая будет еще более популярна в 2021 гг,  дистанционная учеба школьников — все это способствует развитию популярности апартаментов. Но и запросы на сервис и инфраструктуру вблизи апартаментов также растут, — подчёркивают в пресс-службе сервиса. 

Причём запросы все изощреннее. В частности, туристы не хотят приезжать в тоже место. Вот пример запросов самостоятельных путешественников:

  • необходим современный район апартов современной застройки;
  • красивая природа, парки, прогулочные зоны;
  • современная инфраструктура, нормальные  асфальтированные дорожки для велопрогулок или прогулок на самокатах, современные детские площадки;
  • в пешей доступности красивый городок погулять.

Апартаменты и бронируют в основном от двух недель, договариваясь на более гибкие условия при более длительном проживании. Стоимость ночи обойдется со второй половины января и в феврале от 1200 рублей за троих до 2500 за троих.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города популярны для бронирования апартаментов в январе (вторая половина)  и феврале 2021 гг:

1) Севастополь — 11% (% от всех туристов, выбирающих апартаменты)

2) Ялта — 11%

3) Сочи — 10%

4) Анапа — 8%

5) Москва — 8%

6) Красная Поляна — 6%

7) Санкт-Петербург — 6%

8) Геленджик — 5 %

9) Евпатория — 5%

Севастополь, Ялта, Евпатория - в топ-9 популярных направлений по бронированию апартаментов зимой

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