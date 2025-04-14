Севастополь: капитальный ремонт подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского идет по графику

В Севастополе продолжается капитальный ремонт двух подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского. Работы идут по графику, подрядчик уже установил метки геотехнического контроля на прилегающих зданиях с двух сторон. Сейчас завершают перенос временных контактных сетей и уплотнение насыпи щебня катком.

С 20 апреля на объект зайдет буровая техника и в течение нескольких дней после приступит к бурению 250 свай. Первоначально дорожники начнут бурить сваи верхнего яруса железобетонной стены возле здания Центра крови. Жителей близлежащих домов прошу отнестись с пониманием. Важный этап ремонтных работ постараемся выполнять в дневное время с минимальным уровнем шума, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Павла Иено.

Напомним, завершить ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского планируется до конца 2025 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя