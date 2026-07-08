Севастополь: каждый второй родитель, обратившийся в службу занятости, уже нашел работу

С начала года за помощью в Кадровый центр «Работа России» Севастополя обратились 119 родителей несовершеннолетних детей, в том числе 12 многодетных. Благодаря сопровождению карьерных консультантов более половины из них уже трудоустроены. Около 80% трудоустроенных составляют женщины.

Наиболее востребованными среди родителей стали вакансии бухгалтеров, продавцов-кассиров, экономистов и медицинских работников. Сегодня они трудятся в торговых организациях, учреждениях здравоохранения, а также на предприятиях транспортной и экономической сфер.

Работа с каждым соискателем строится индивидуально. Карьерные консультанты помогают определить профессиональные цели, составить резюме, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованию.

При подборе работы для родителей мы учитываем не только образование и опыт, но и семейные обстоятельства. Важно, чтобы новый график позволял совмещать работу с воспитанием детей. Поэтому обращаем внимание на расположение рабочего места, режим занятости, возраст ребенка и другие факторы. Такой подход помогает подобрать работу, на которой человек сможет успешно закрепиться, — рассказала начальник отдела оказания услуг в сфере занятости населения Светлана Краснолуцкая.

При необходимости родителей направляют на бесплатное профессиональное обучение или повышение квалификации по востребованным специальностям в рамках национального проекта «Кадры».

С начала года по направлению кадрового центра шесть женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, уже прошли обучение. Они освоили новые компетенции в сфере бухгалтерского учета, менеджмента и государственного управления, что поможет им быстрее вернуться к профессиональной деятельности, — отметила начальник отдела оказания услуг по профориентации и профобучению граждан Ирина Реклицкая.

На сегодняшний день на портале «Работа России» (trudvsem.ru) севастопольские работодатели предлагают более 5,2 тысячи вакансий с заработной платой до 200 тысяч рублей. Для соискателей доступны предложения с различными мерами социальной поддержки, включая добровольное медицинское страхование, компенсацию транспортных расходов, аренды жилья и предоставление служебного транспорта.

Получить консультацию по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и мерам государственной поддержки можно в Кадровом центре «Работа России» Севастополя по адресу: улица Руднева, 40, или по телефону контакт-центра: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя