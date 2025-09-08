Севастополь: лестницу между улицами Окружная и Рассветная отремонтируют до конца этой недели

56 метров лестницы соединяющей улицы Окружную и Рассветную отремонтируют до конца текущей недели. Ранее пешеходная сеть была в неудовлетворительном состоянии, с разбитыми ступенями и заросшим сорными растениями проходом.

Люди активно пользуются этой лестницей, и мы от них получаем позитивную обратную связь относительно ремонта. На текущий момент 85% от запланированных работ выполнено, это: укладка асфальтобетона, установка бордюров и перил, а также обустройство водоотводного лотка. Благодаря тому, что само покрытие приведено в порядок жители уже сейчас с удовольствием прокладывают свой маршрут через этот отрезок пешеходной сети. Подрядчику осталось доработать водоотвод, установить перила на ограждение и завезти плодородный грунт для восстановления растительного слоя земли по бокам от лестницы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева.

Сейчас на объекте подрядная организация закрепляет водоотводный лоток. Ранее здесь был забетонированный сток, сейчас же осадки будет отводить новый пластиковый водоотвод из 56 секций.

Отметим, что при благоустройстве пешеходной сети особое внимание уделено безопасности жителей. Помимо комфортного покрытия и перил здесь уложат тактильную плитку, которая позволит увереннее ориентироваться людям с ограниченными возможностями, подрядная организация также накроет водоотводный лоток решеткой, чтобы никто не смог травмироваться.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя