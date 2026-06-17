Севастополь: малышка Елизавета родилась благополучно, потому что рядом оказались сотрудники Госавтоинспекции

Во время патрулирования в Севастополе к экипажу 2 роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции в составе старшего лейтенанта полиции Дениса Гибадулина и младшего лейтенанта полиции Сергея Сальникова обратился водитель автомобиля, медленно движущегося в «пробке».

Встревоженный мужчина сообщил, что в салоне находится его беременная супруга, у которой начались активные схватки, они направляются в сторону родильного дома, но из-за плотного затора на дороге могут не успеть вовремя. Оперативно оценив обстановку и не теряя ни секунды времени автоинспекторы включили проблесковые маячки и спецсигналы, а затем сопроводили транспортное средство в роддом. Менее чем через час на свет появилась девочка.

Молодая мама Кристина Копейкина вместе со своей семьёй поблагодарила в видеообращении полицейских, которые оказались рядом в трудную минуту и помогли им:

Нам просто Бог послал в тот момент ваших ребят, очень благодарны от души! На самом деле могли бы не успеть. Меня сразу в родзал на каталке подняли и уже нельзя было вставать. Дочь Елизавета родилась.

Госавтоинспекция Севастополя желает всей замечательной семье крепкого здоровья и благополучия!

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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