Севастополь: на Госуслугах можно получить сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:48 22.10.2025

Для освоения земельного участка заинтересованное лицо может запросить информацию о наличии на на нем объектов культурного наследия (ОКН), необходимости проведения историко-культурной экспертизы, а также требования к использованию территорий в границах защитных зон, зон охраны и территорий ОКН.

С начала 2025 года около 300 жителей Севастополя подали заявления на получение сведений, при этом 99% из них — в электронном виде. Такой уверенный рост свидетельствует о преимуществах подачи заявлений через портал: экономии времени, удобстве получения услуг, возможности отслеживать статус заявления, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента цифрового развития Севастополя Татьяну Черноусову.

Особенно услуга актуальна для застройщиков (технических заказчиков), которые собираются проводить работы на участке.

Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней. Результатом услуги является предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия.

Получить сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке можно, пройдя по ссылке.

Государственная услуга предоставляется в электронном виде и осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

