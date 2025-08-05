Севастополь: на подъеме от улицы Академика Крылова до улицы Рябова монтируют новое наружное освещение

Сотрудники ГБУ «Горсвет» начали устанавливать новые светодиодные светильники вдоль дороги от улицы Академика Крылова до улицы Рябова.

Ранее на этом участке дороги не было наружного освещения, до конца недели установим 6 светильников и, соответственно, протянем 200 метров линии наружного освещения. Особое внимание уделим освещению пешеходного перехода для безопасности пешеходов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника района ГБУ «Горсвет» Дмитрия Глущенко.

В этом году «Горсвет» выполнил работы на 34 объектах, где, в общей сложности, установили 619 новых светильников, из них 318 штук, где ранее наружного освещения не было.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя