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Севастополь на ремонт объектов здравоохранения, дорог и благоустройство потратит 'московские' деньги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь на ремонт объектов здравоохранения, дорог и благоустройство потратит ‘московские’ деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 14.05.2020

Правительство Москвы выделило Севастополю дополнительно 3 млрд рублей на ремонт объектов здравоохранения, дорожной инфраструктуры и благоустройство.

Речь идет о втором соглашении — по итогам отдельных Ялтинских поручений Президента. На прошлой неделе пришло уведомление из Правительства Москвы, а теперь мы распределяем эти средства по двум главным распорядителям – это Департамент здравоохранения – почти 1,93 млрд рублей на учреждения первичной медико-санитарной помощи, специализированной скорой медицинской помощи, «Охраны здоровья матери и ребенка», информатизации комплексной безопасности объектов здравоохранения. И второй главный распорядитель — это Департамент городского хозяйства. Сумма 1,08 млрд рублей на ремонт и комплексное благоустройство пешеходной сети, капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию и благоустройство парков и скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города, а также обновление парка коммунальной техники, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента финансов Владимира Штопа.

В ноябре 2018 года между Правительством Севастополя и Правительством Москвы было подписано соглашение, согласно которому Правительство Москвы инвестирует 22 млрд рублей в объекты социальной инфраструктуры и в обустройство комфортной городской среды Севастополя в течение 2019-2021 годов.

Севастополь на ремонт объектов здравоохранения, дорог и благоустройство потратит 'московские' деньги

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