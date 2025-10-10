Севастополь: на встрече с бизнесом сотрудники Налоговой службы обсудили риски неформальной занятости

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 УФНС России по г. Севастополю Виктория Зорина приняла участие в расширенном заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей .

Она рассказала о работе регионального налогового ведомства и мерах по предупреждению неформальной занятости, а также о механизме выявления подмены трудовых отношений с использованием труда самозанятых. Спикер напомнила, что с целью экономии на налогах и страховых взносах некоторые работодатели вместо заключения трудовых договоров предлагают потенциальным работникам зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятыми) и оказывать услуги (выполнять работы) в рамках гражданско-правового договора. Таким образом, осуществляется подмена трудовых отношений: работник выполняет функции штатного сотрудника, но при этом оформлен как самозанятый. При заключении таких договоров субъекты хозяйствования не удерживают и не перечисляют в бюджет налоги, а физические лица лишаются социальных и пенсионных гарантий.

Подмена трудовых отношений путем заключения договоров с самозанятыми несет серьезные риски для работодателей. В случае, если налоговые органы при наличии подтвержденных фактов переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю доначислят налог на доходы физических лиц и страховые взносы за весь период действия договора. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Помимо этого, в соответствии с КоАП, штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Виктория Зорина рассказала, что в регионе сложилась положительная судебная практика по спорам, предметом которых являлась переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые.

Спикер отметила, что с вступлением в силу Федерального закона № 565-ФЗ при проведении мероприятий по противодействию нелегальной занятости применяется комплексный подход, который предусматривает создание и функционирование региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости. В состав межведомственной комиссии входят представители правительства Севастополя, прокуратуры, УМВД, государственной инспекции по труду, а также представители УФНС России по г. Севастополю. В поле зрения комиссий попадают работодатели, в деятельности которых присутствуют риски неформальной занятости.

В результате проведенной работы в первом полугодии текущего года на заседание комиссии было вызвано 148 работодателей, из которых 122 субъекта хозяйствования отказались от применения схем минимизации и уточнили свои обязательства по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов на 19,5 миллиона рублей.

Применяемые налоговой службой аналитические инструменты позволяют выявить организации, использующие труд самозанятых с наибольшей долей рисков. Результат этой работы – восстановление реальных налоговых обязательств хозяйствующих субъектов, а самое главное – законных интересов граждан: права на пенсию, медицинское обеспечение, получение налоговых вычетов и многого другого.

Виктория Зорина подчеркнула: «Предупреждая нарушения налогового и трудового законодательства, бизнесмены создают надежную основу для ведения бизнеса без лишнего внимания со стороны контролирующих органов и позволяют привлечь к работе высококвалифицированных сотрудников».

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества города: «Совет предпринимателей Севастополя», РО «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей», Севастопольской торгово-промышленной палаты, РО «ОПОРА России», ассоциации грузовых перевозчиков Севастополя и другие.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

