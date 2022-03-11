Севастополь направил очередную партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Ещё 40 тонн

Мы продолжаем помогать жителям Донбасса. Сегодня отправляем фуры, в них порядка 40 тонн грузов: 10 тонн – это вещи первой необходимости, которые собрали севастопольцы в рамках акции «Своих не бросаем». Кроме того, подключились наши предприниматели, которые передали еще десять тонн вещей и продуктов и двадцать тонн чистой питьевой воды. Автомобили будут сопровождать волонтеры. Я благодарен каждому человеку, который в эту минуту оказывает помощь тем, кому она нужна, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Фуры с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР сегодня отправились из Севастополя в Ростовскую область. Далее МЧС доставит груз жителям республик.

На сегодняшний день порядка 800 человек обратилось в центр «Мы вместе». Большинство людей приехали к родным и знакомым. Сейчас волонтеры составляют списки людей, кому необходимо временное размещение, и в понедельник мы планируем расселить часть людей в пансионат «Лазурь», – отмечает губернатор.

Кроме этого, в Севастополе продолжают оказывать помощь беженцам, которые приехали в город самостоятельно.

Напомним, в воскресенье на площади Нахимова прошла акция «Своих не бросаем». В акции приняли участие порядка трех тысяч человек. Севастопольцы делились продуктами питания, средствами гигиены и всем тем, что необходимо: водой, постельным бельём и детскими принадлежностями.

Акцию по сбору гуманитарной помощи организовали волонтеры штаба «Мы вместе — Севастополь», представители Российских Студенческих Отрядов, Российского союза молодежи, Молодой гвардии «Единой России», а также волонтеры-медики.