Севастополь — один из регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета в России

О том, что Севастополь стал одним из регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства.

Абсолютными регионами–лидерами являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, город Москва, город Севастополь и город Санкт-Петербург, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

Она также подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%, а свободный коечный фонд для больных коронавирусом в целом по стране – 17,2%.

В Севастополе на утро 10 ноября прививку от коронавируса сделали 205 281 человек. Второй этап вакцинации прошли 169 601 житель региона. Всего необходимо привить 80% взрослых севастопольцев – это около 328 тысяч человек.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин отметил, что ограничительные меры, которые были приняты в Севастополе, в том числе блокпосты, дали свои результаты.