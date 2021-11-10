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Севастополь - один из регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета в России
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь — один из регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета в России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:26 10.11.2021

О том, что Севастополь стал одним из регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства.

Абсолютными регионами–лидерами являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, город Москва, город Севастополь и город Санкт-Петербург, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

Она также подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%, а свободный коечный фонд для больных коронавирусом в целом по стране – 17,2%.

В Севастополе на утро 10 ноября прививку от коронавируса сделали 205 281 человек. Второй этап вакцинации прошли 169 601 житель региона. Всего необходимо привить 80% взрослых севастопольцев – это около 328 тысяч человек.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин отметил, что ограничительные меры, которые были приняты в Севастополе, в том числе блокпосты, дали свои результаты.

Севастопольцы массово пошли вакцинироваться, они были мотивированы во время нерабочих дней сделать прививку и количество желающих выросло в 10 раз. В итоге мы имеем один из самых высоких уровней коллективного иммунитета в стране, а также понимание стабилизации ситуации по заболеваемости. Считаю, что ограничительные и стимулирующие меры, которые позволили остановить рост заболеваемости и спасти человеческие жизни, просто необходимы, — отмечает профильный заместитель губернатора.

Севастополь - один из регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета в России

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