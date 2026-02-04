Севастополь — одна из основных площадок Зимней школы Плавучего университета-2026

С 9 по 11 февраля 2026 года в Севастополе на базе двух федеральных исследовательских центров – МГИ и ИнБЮМ будет работать площадка Зимней школы Плавучего университета-2026.

Плавучий университет – это всероссийский проект, направленный на подготовку к экспедиционной деятельности студентов и молодых специалистов, желающих посвятить свою жизнь изучению океана. Зимняя школа является первым этапом годового цикла проекта, по итогам которого проводится отбор для участия в морских экспедициях.

В этом году Зимняя школа Плавучего университета развернется на 18 площадках в разных уголках страны. Севастополь выступает одной из главных площадок проекта, собрав 47 участников из 12 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Краснодара, Воронежа, Екатеринбурга, Ставрополя, Симферополя, Петропавловска-Камчатского, Саранска и Севастополя.

Севастопольская площадка предлагает четыре научно-образовательных трека: «Донные отложения и их характеристики, как индикатор состояния морских экосистем на примере Черного моря», «Инструментальные методы исследования прибрежной зоны Мирового океана», «Оптическое дистанционное зондирование океана» и «Радиоокеанография». Участники познакомятся с современными методами исследования донных отложений и океанографическими методами работы с радионуклидами, освоят использование гидроакустического и электромагнитного излучателей для картирования береговой зоны, научатся работать с данными спутниковых сканеров и радиофизическими методами дистанционного зондирования. В программе – лекции ведущих океанологов России, практикумы по определению содержания углерода в донных отложениях, визуализация данных с помощью Python, работа с георадаром и эхолотом, измерение оптических характеристик морской воды, а также полевые занятия на Черноморском гидрофизическом подспутниковом полигоне.

Школа поможет участникам найти свой научный коллектив, руководителя дипломной работы и сделать первые шаги в научной карьере. По итогам Зимней школы будет проведен отбор для участия в морских экспедициях Плавучего университета в 2026 году.

