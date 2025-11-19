Севастополь: оказание бесплатной юридической помощи детям и их представителям 20 ноября 2025 года﻿

В преддверие 20 ноября 2025 года Всероссийского Дня правовой помощи детям, Нотариальная палата города Севастополя активно участвует в мероприятиях и консультационных пунктах для предоставления бесплатных консультаций по вопросам прав детей и детско-родительски отношений для следующих категорий граждан:

детей участников (ветеранов) специальной военной операции;

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей;

детей-инвалидов и их родителей.

20.11.2025 года с 10-00 до 16-30 состоится мероприятие — Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, организуемый Ассоциацией юристов России совместно с ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастопольским региональным отделением «Ассоциация юристов России», Общественной приемной Партии «Единая Россия» (по адресу: г.Севастополь, ул.Б.Морская, 4 – Общественная приемная Партии «Единая Россия»).

В работе примут участие эксперты — представителя органов законодательной, исполнительной, судебной власти города Севастополя, представители уполномоченного по правам человека, органов прокуратуры, адвокатуры и нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава и студенческой правовой консультации Севастопольского государственного университета по актуальным вопросам горожан.

20.11.2025 года с 15-00 до 17-00 состоится Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка по адресу: г.Севастополь ул Ленина,д.33 (аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе), в работе которого примут представители органов прокуратуры, следственного управления СК, управления МВД России по г. Севастополю, управления федеральной службы судебных приставов, управления Минюста, отделения социального фонда, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, департаментов здравоохранения, труда и соцзащиты, образования и науки, нотариата.

Нотариусы города Севастополя также примут участие в указанном мероприятии по месту расположения своих рабочих мест с 12 до 16 часов 20 ноября 2025 года. Адреса указаны на сайте Нотариальной палаты города Севастополя (https://sevnotariat.ru/нотариусы-севастополя).

21.11.2025 года в 16-00 состоится круглый стол на тему: «Защита прав и интересов несовершеннолетних членов без вести пропавших и погибших участников СВО» для членов семей участников СВО и социальных координаторов филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю, организуемом Управлением Минюста России по Севастополю, на площадке Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества по Севастополю» (г.Севастополь ул.Карантинная, д.45).

источник: Нотариальная палата города Севастополя