Севастополь: около мемориального комплекса "Сапун-гора" организуют парковку и остановку
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:20 19.11.2025

Состояние парковочного пространства около мемориального комплекса «Сапун-гора» давно требовало обновления. Сегодня сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, выехав на место, оценили масштабы работ.

Нам поступали многочисленные обращения от жителей с просьбой заасфальтировать территорию и обустроить комфортную зону ожидания пассажиров общественного транспорта. Земля находится в ведении мемориального комплекса, а значит, официально — федеральная, и производить работы мы попросту не имели права, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексея Кобышева.

По итогам встречи губернатора Михаила Развожаева с Министром культуры России Ольгой Любимовой, принято решение о передаче земельного участка на Сапун-горе городу. Губернатор поставил задачу до конца года оформить необходимые документы и в следующем году приступить к работам.

Специалистами будет заказан проект организации дорожного движения, на основании которого заасфальтируют парковочное пространство, нанесут разметку, установят дорожные знаки и оборудуют территорию современными остановочными комплексами. Выполнить эти работы планируется в 2026 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

