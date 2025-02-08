Севастополь отмечен грамотой за достойную реализацию нацпроекта «Культура»

Департамент культуры Севастополя удостоен грамоты Министерства культуры РФ за самое большое количество детских модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках нацпроекта «Культура».

В Москве на Всероссийском стратегическом форуме «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети» состоялось торжественное награждение регионов, отличившихся в реализации нацпроекта. Напомним, что модельная библиотека — это настоящий мультифункциональный культурный центр, оснащенный современным оборудованием. Здесь можно почитать книгу, посетить интересные мероприятия, воспользоваться образовательными ресурсами и просто хорошо и интересно провести время всей семьей. За время реализации нацпроекта в Севастополе оборудовали шесть модельных библиотек – три детских и три взрослых, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Модельную детскую библиотеку-филиал №8 «Книгоморье» на Северной стороне полностью оснастили современным оборудованием, обновили книжный фонд и закупили более 8,5 тысяч новых книг. Здесь появились отдельные пространства с уголком громкого чтения и зоной интерактивных и развивающих игр, а также семейный кинозал и интерактивная мастерская.

В модельной детской библиотеке-филиале №9 «Библиокрай» появились комфортные зоны для семейного общения, встреч и дискуссий, а также выставочные пространства. Для тех, кто интересуется историей и культурой, в библиотеке работает центр краеведения, в котором собрано много книг о Севастополе и Крыме. А для юных посетителей здесь создано специальное пространство для творчества.

Уникальность модельной детской библиотеки-филиала №13 «Книжный мир» заключается в том, что здесь работает Музей детской книги, в фондах которого собраны копии редких книг, выпущенных еще в середине прошлого века. Здесь есть пространства для чтения, занятий творчеством и работает «МедиаЛаборатория», где ребята могут освоить азы видеосъемки и монтажа, попробовать себя в графическом дизайне и получить знания о кибербезопасности.

В библиотеке-филиале №6 «Центр семейного чтения и досуга» благодаря модернизации обновился книжный фонд, появились функциональные зоны для чтения, коворкинга, конференц-зал и кинозал, комната для творчества. Пространства оснастили компьютерами и провели интернет, а для детей оборудовали игровую зону не только для игр, но и для учебы. Еще здесь активно развиваются историко-краеведческие и патриотические проекты, работает студия семейного творчества, а по воскресеньям проходят встречи Клуба литераторов.

В библиотеке-филиале №4 «Библиотеке романтики и путешествий» ценители музыки могут послушать виниловые пластинки и поиграть на цифровом пианино. В библиотеке открыты залы для чтения и коворкинга, проводятся интересные мастер-классы и мероприятия, например, патриотические, гостями которых становятся участники и ветераны специальной военной операции.

Фонд библиотеки-филиала № 22 «Центр эстетического и творческого развития «БиблиоАРТика» богат книгами о художниках, композиторах, архитектуре, декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. В обновленном пространстве проходят художественные выставки и фотовыставки, работает зал творческого развития и открыта точка доступа к ресурсам Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. С 2024 года в библиотеке работает краеведческий клуб, участники которого знакомятся с историей и культурой Севастополя и Крыма.

Создавать и развивать комфортную и доступную культурную среду для севастопольцев продолжат уже в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нового нацпроекта «Семья».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя