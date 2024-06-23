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Севастополь отразил ракетную атаку. Есть пострадавшие с осколочными ранениями
архивное фото: ВК

Севастополь отразил ракетную атаку. Есть пострадавшие с осколочными ранениями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 23.06.2024

Украинцы атаковали Севастополь после полудня. ПВО сработала — в 12:20 губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил:

Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей получили осколочные ранения.

В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека.

На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома.

В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 м2. Пожарные расчеты выехали на место.

!!Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

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