Севастополь отразил ракетную атаку. Есть пострадавшие с осколочными ранениями

Украинцы атаковали Севастополь после полудня. ПВО сработала — в 12:20 губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил:

Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей получили осколочные ранения.

В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека.

На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома.

В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 м2. Пожарные расчеты выехали на место.

!!Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.