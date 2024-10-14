Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастополь: перекресток между ПОР, улицей Вакуленчука и Фиолентовским шоссе открыли для проезда
актуально в республике
Севастополь: перекресток между ПОР, улицей Вакуленчука и Фиолентовским шоссе открыли для проезда
автор фото: Валерий Нек

Севастополь: перекресток между ПОР, улицей Вакуленчука и Фиолентовским шоссе открыли для проезда

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:57 14.10.2024

Журналисты «Севастопольской газеты» отмечают: правда на развязке еще нет светофоров, поэтому запрещен поворот налево для транспорта, едущего со стороны студгородка:

Уром 11 октября убрали блоки, загораживающие проезд с 1 июня, и по обновленной развязке поехал транспорт. Дорога здесь стала вдвое шире: по две полосы в каждом направлении. В ближайшем будущем обновленный перекресток оборудуют светофорами, в балке организуют пешеходный переход, к которому уже проложили тротуар вдоль одной из сторон дороги на ул.Вакуленчука.

Но пока светофоры даже не начали устанавливать, а левый поворот при движении со стороны Студенческого городка перекрыт. Заехать на перекресток можно только со стороны проспекта Октябрьской Революции. Об этом в своем телеграмм-канале предупредил вице-губернатор Севастополя Павел Иено, анонсируя открытие развязки.

Севавтодор начал реконструкцию этого перекрестка в апреле. Полностью развязка с недостающими разгонными полосами в Стрелецкой балке должна быть сдана до конца 2024 года.

Узнайте больше:  Дороги и транспорт Севастополя готовят к осенне-зимнему периоду

Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги Крыма

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
дороги Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.