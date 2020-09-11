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Севастополь - победитель конкурса «Диво России – Золотой бренд» в номинации «Лучший проект. Города России»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь — победитель конкурса «Диво России – Золотой бренд» в номинации «Лучший проект. Города России»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 11.09.2020

Целью конкурса «Диво России – Золотой бренд» — повышение качества туристских презентаций и эффективное позиционирование территорий и объектов. На конкурс Севастополь представляет серию роликов, с помощью которых создают привлекательный для туристов бренд своей территории или объекта.

Мы представили проект «По легендарным страницам истории Севастополя», в котором раскрывается потенциал города как центра военно-патриотического туризма в стране. В этом проекте были представлены видеоролики, посвящённые Крымскому военно-историческому фестивалю, Севастопольскому военно-историческому музею-заповеднику и брендовому маршруту Севастополя, посвящённому 75-летию Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатор Марию Литовко.

Среди экспертов конкурса были Сергей Леликов (Москва) — основатель Международной школы практического брендинга BRANDEFFECT, автор метода RAINBOW Brand Effect, Надежда Макатрова (Москва) — директор Консалтинговой компании «Конкретика», эксперт в сфере маркетинга территорий и развития внутреннего туризма, автор монографии «Как привлечь туристов и стать туристическим брендом в России, Андреа Сегеди (Венгрия) — известный международный эксперт в сфере туризма, бренд-консультант, а также другие специалисты.

8-10 октября 2020 года организаторы конкурса «Диво России — Золотой бренд» планируют провести финалы конкурсов туристских видеороликов «Диво России» и «Диво Евразии» в Севастополе.

Севастополь - победитель конкурса «Диво России – Золотой бренд» в номинации «Лучший проект. Города России»

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