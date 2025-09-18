Севастополь: подать заявление о зачислении ребенка в детский сад можно через Госуслуги

В Севастополе с начала 2025 года было подано около 4600 заявлений о зачислении ребенка в детский сад, из которых 67% – в электронном виде. Детские сады принимают детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Для детей младше 3 лет предусмотрены ясельные группы, однако они функционируют не во всех дошкольных учреждениях. Наиболее распространен приём детей с 3 лет.
Что необходимо, чтобы подать заявление на Госуслугах:
1. Иметь подтвержденную учетную запись.
2. Заполнить электронную форму заявления.
3. Отправить заявление и дождаться постановки ребенка на учет.
Срок предоставления услуги составляет не более 30 календарных дней. На портале также доступна функция отслеживания текущей позиции ребенка в очереди.
Записать ребенка в детский сад с помощью Госуслуг. Это удобный и быстрый способ получения услуги, который экономит самое ценное — время, так как отсутствует необходимость нахождения в очередях. Заявитель может в любой момент отследить позицию ребенка в списке, получить направление онлайн и выбрать подходящий сад, группу и режим, – цитирует пресс-служба заместителя начальника управления – начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.
Подать заявление на государственную услугу можно по ссылке.
Государственная услуга предоставляется в электронном виде в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
