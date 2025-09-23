Севастополь подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Никарагуа

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:13 23.09.2025

В присутствии Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоялась церемония заключения соглашений о сотрудничестве между ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, Севастополем и Республикой Никарагуа. Торжественная церемония прошла в Доме приемов МИД РФ.

Мы высоко ценим этот по-настоящему дружественный шаг в духе подлинного стратегического партнерства между нашими странами и видим в нем открытое и принципиальное проявление солидарности. Хотел бы отметить, что такая линия сандинистского руководства носит последовательный характер. Еще в 2014 г. Манагуа признала Крым частью России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В Севастополе уже успешно реализуется сотрудничество школ-побратимов: средней общеобразовательной школы №45 с углубленным изучением испанского языка имени Соколова в Севастополе и школой имени Рубена Дарио в Матагальпе.

Также ранее было заключено рамочное соглашение о сотрудничестве между Национальным автономным Университетом Никарагуа, Манагуа и ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», что открывает возможности для совместных исследований в области морской экологии, биотехнологий и аквакультуры.

Соглашение является инструментом расширения международного присутствия Севастополя, укрепления внешнеполитических, экономических и культурных связей, а также создания условий для выхода на новые внешние рынки. Плотное сотрудничество с Республикой Никарагуа мы начали с 2024 года, поэтому это была поэтапная работа, — отмечает заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. 

Также предусматривается реализация в следующих сферах:

  • в торгово-экономической сфере – развитие экспорта и импорта, поиск новых рынков сбыта, привлечение инвесторов в агропромышленный комплекс, рыболовство, портовую инфраструктуру и туристические проекты.
  • в сфере науки и образования – установление контактов между высшими учебными заведениями, обмен студентами и преподавателями, реализация совместных исследовательских проектов, проведение конференций и образовательных программ.
  • в культурно-гуманитарной и спортивной сферах – организация фестивалей, выставок, гастролей, спортивных турниров и молодежных обменов.
  • в сфере ЖКХ и экологии – обмен опытом в области городского хозяйства, энергосбережения, водоснабжения, реализация совместных экологических проектов и программ по охране природы.
  • в сфере туризма – открытие возможностей для туристического обмена.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

