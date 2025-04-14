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Севастополь: подразделение управления адресной социальной поддержки населения переехало на пл. Ластовая
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: подразделение управления адресной социальной поддержки населения переехало на пл. Ластовая

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:27 14.04.2025

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя сообщает о переезде подразделения управления адресной социальной поддержки населения.

С 14 апреля 2025 года прием граждан осуществляется по новому адресу: пл. Ластовая, 3.

По всем вопросам, связанным с переездом или работой Управления, можно обращаться по следующим телефонам:

– +7 (978) 300-03-19: опека и попечительство, оформление в дома-интернаты;

– +7 (978) 300-00-37: семьи с детьми (летнее оздоровление, новогодние подарки);

– +7 (978) 300-06-53: установление статусов и выдача удостоверений (ветеран войны, труда, многодетная семья);

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– +7 (978) 300-02-77: назначение льгот;

– +7 (978) 300-02-35: назначение пособий;

– +7 (978) 300-03-27: прием документов.

Дополнительные площадки управления адресной социальной поддержки населения расположены в Балаклавском районе по ул. Урицкого, 2; в Гагаринском районе на пр-те Октябрьской Революции, 8; в Ленинском районе на пр-те Генерала Острякова, 87.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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