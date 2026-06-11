Севастополь после ночной атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены несколько домов и авто

В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города — у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано 5 возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала — там осколками перебило газовую трубу. Кроме того, горел автомобиль в Гагаринском районе, — заявил губернатор.

источник: РИА Новости Крым

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