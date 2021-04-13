Севастополь представил свои морепродукты и рыбную продукцию на выставке в Москве

В Крокус Экспо в Москве стартовала выставка «AquaPro Expo». Севастополь на мероприятии представляют предприниматели, работающие в сфере рыбных промыслов: ООО «Новая волна», ООО «Метаника», ООО «Крым моллюск-сервис», ООО «НИО «Марикультура»», ООО «Бухта Ласпи», ООО «Попилов», ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин».

В выставке принимают участие производители современного оборудования, заинтересованные в установлении прямых контактов с предприятиями по выращиванию, переработке и вылову рыбы и морепродуктов. Во время работы выставки всех посетителей ждёт насыщенная программа: практические семинары, переговоры с производителями оборудования, консультации с экспертами и обмен опытом с коллегами, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Севастополя Наталию Борисову.

Работу конференции открыло пленарное заседание «Аквакультура как успешный бизнес: инвестиционный потенциал рыбоводства в 2021 году», в рамках которого обсудили вопросы реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года. Для технологов рыбоперерабатывающих предприятий в рамках деловой программы выставки запланированы авторские семинары специалистов компании – мирового лидера в области оборудования, программного обеспечения и решений для производства рыбы и морепродуктов.

В третий день для технологов будет работать Центр обучения и повышения квалификации, специалисты смогут посетить мастер-классы по актуальным вопросам организации производства и обеспечения качества рыбопродукции, в том числе по организации процессов мойки и дезинфекции на рыбоперерабатывающем предприятии.

По итогам прохождения интенсива специалистам будут выданы сертификаты.

Участие предпринимателей Севастополя в выставке проходит в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя