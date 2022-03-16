Севастополь представил свой туристический потенциал на выставке Интурмаркет-2022

Международная туристическая выставка Интурмаркет-2022 состоялась в Москве с 12 по 14 марта. Стенд от Севастополя представила делегация Правительства Севастополя во главе с вице-губернатором Марией Литовко. Стенд был подготовлен Центром развития туризма. В связи со значительным спросом на внутренний туризм особое внимание было уделено российским региональным стендам выставки и практикам по развитию безопасного и комфортного туризма в стране.

Внутренний туризм – одно из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Отмечу, что несмотря на ограничения, в которых Севастополь живёт уже 8 лет, туристическая сфера региона развивается. Запуск туристической IT-платформы «Мой Севастополь» — это один из примеров того, как наш город в режиме санкций создал цифровой ресурс. Приложение станет помощником в подборе лучшего маршрута для отдыха в Севастополе как туристам, так и жителям. С помощью него на первом этапе можно получить всю информацию. При чем как в голосовом, так и в визуальном сопровождении, — сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Стенд Севастополя был посвящен летнему отдыху в городе – гастрономическому, винному туризму, а также экологическим маршрутам «Большой Севастопольской тропы». На стенде презентован макет виа-ферраты, реального участка «Большой Севастопольской тропы», который можно пройти в специальном снаряжении.

На протяжении трех дней наш региональный стенд пользовался большим спросом. Во время деловой программы особый интерес был проявлен к маршруту активного туризма «Большая Севастопольская тропа». Это приоритетный проект Севастополя, который позволяет нашему туристическому бизнесу развиваться на протяжении 8 лет. На данный момент участок обслуживается силами Центра развития туризма. При этом представители бизнеса региона пользуется данной инфраструктурой — создают полноценные туры по невероятным участкам нашей природы, — говорит начальник управления туризма города Севастополя Лариса Остапенко.

Кроме того, в рамках мероприятия представители города озвучили планы развития маршрута активного туризма «Большая Севастопольская тропа». На особо охраняемых территориях маршрута оборудуют места отдыха, запланировано создать 25 туристических стоянок.

На выставке были отмечены способы продвижения туристской отрасли в условиях санкций. Представлен проект «Терруар Севастополь» как центр винного туризма Севастополя и также представлена туристическая IT- платформа «Мой Севастополь».

В течение трех дней туристической выставки «Интурмаркет-2022» региональный стенд Севастополя посетило 4200 человек, а также было проведено более 130 деловых переговоров.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя