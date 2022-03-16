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Севастополь представил свой туристический потенциал на выставке Интурмаркет-2022

Севастополь представил свой туристический потенциал на выставке Интурмаркет-2022

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:09 16.03.2022

Международная туристическая выставка Интурмаркет-2022 состоялась в Москве с 12 по 14 марта. Стенд от Севастополя представила делегация Правительства Севастополя во главе с вице-губернатором Марией Литовко. Стенд был подготовлен Центром развития туризма. В связи со значительным спросом на внутренний туризм особое внимание было уделено российским региональным стендам выставки и практикам по развитию безопасного и комфортного туризма в стране.

Внутренний туризм – одно из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Отмечу, что несмотря на ограничения, в которых Севастополь живёт уже 8 лет, туристическая сфера региона развивается. Запуск туристической IT-платформы «Мой Севастополь» — это один из примеров того, как наш город в режиме санкций создал цифровой ресурс. Приложение станет помощником в подборе лучшего маршрута для отдыха в Севастополе как туристам, так и жителям. С помощью него на первом этапе можно получить всю информацию. При чем как в голосовом, так и в визуальном сопровождении, — сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Стенд Севастополя был посвящен летнему отдыху в городе – гастрономическому, винному туризму, а также экологическим маршрутам «Большой Севастопольской тропы». На стенде презентован макет виа-ферраты, реального участка «Большой Севастопольской тропы», который можно пройти в специальном снаряжении.

На протяжении трех дней наш региональный стенд пользовался большим спросом. Во время деловой программы особый интерес был проявлен к маршруту активного туризма «Большая Севастопольская тропа». Это приоритетный проект Севастополя, который позволяет нашему туристическому бизнесу развиваться на протяжении 8 лет. На данный момент участок обслуживается силами Центра развития туризма. При этом представители бизнеса региона пользуется данной инфраструктурой — создают полноценные туры по невероятным участкам нашей природы, — говорит начальник управления туризма города Севастополя Лариса Остапенко.

Севастополь представил свой туристический потенциал на выставке Интурмаркет-2022

Кроме того, в рамках мероприятия представители города озвучили планы развития маршрута активного туризма «Большая Севастопольская тропа». На особо охраняемых территориях маршрута оборудуют места отдыха, запланировано создать 25 туристических стоянок.

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На выставке были отмечены способы продвижения туристской отрасли в условиях санкций. Представлен проект «Терруар Севастополь» как центр винного туризма Севастополя и также представлена туристическая IT- платформа «Мой Севастополь».

В течение трех дней туристической выставки «Интурмаркет-2022» региональный стенд Севастополя посетило 4200 человек, а также было проведено более 130 деловых переговоров.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя


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