Севастополь презентовал гастрономические традиции в рамках проекта «ПроЕДУ по России!» в Москве

Севастопольский шеф-повар ресторана «МОМО» Петр Матвеев принял очное участие в федеральном проекте «ПроЕДУ по России» – «Код регионов», организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив. Мероприятие проходило в рамках форума «ПирЭкспо», где регионы России продемонстрировали свои самые яркие и самобытные блюда.

Севастопольский участник представил историческое блюдо — соль-сисоль. Оно подавалось в конце XIX века в знаменитой гостинице «Кист», расположенной в самом сердце города. Шеф-повар Петр Матвеев сумел вдохнуть новую жизнь в этот кулинарный шедевр, представив его в современной интерпретации. Результат превзошел все ожидания — овации зала стали лучшим подтверждением его мастерства.

Проект «ПроЕДУ по России» — это не просто конкурс, это настоящая миссия по возрождению и продвижению кулинарного наследия нашей страны. В рамках этой программы в Севастополе планируется активное развитие и популяризация гастрономических традиций, в том числе такой уникальной, как утерянная офицерская кухня. Уверена, что подобные инициативы помогут Севастополю занять достойное место на гастрономической карте России, привлекая ценителей аутентичной кухни и открывая новые грани нашего города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Марию Литовко.

Напомним, Севастополь вошел в число 13 пилотных регионов по развитию гастротуризма в рамках программы «ПроЕДУ по России», отобранных среди 70 субъектов страны. Программа направлена на формирование яркого гастрономического бренда каждого региона, развитие гастротуризма и привлечение туристов через вкус, культуру и локальные традиции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя