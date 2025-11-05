Севастополь: принять участие в Большом этнографическом диктанте можно до 8 ноября

Прямо сейчас:
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:00 05.11.2025

1 ноября 2025 года, в преддверии Дня народного единства, стартовала юбилейная X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Центральной площадкой написания традиционно стал VI Всероссийский форум «Народы России», проходящий в Москве.

В Севастополе принять участие можно на площадке Штаба общественной поддержки по адресу: улица Большая Морская, 41.  Написать диктант возможно в любое удобное время: в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Площадка работает ежедневно, без выходных. Также на сайте национальнаяполитика.рф этнодиктант доступен в онлайн-формате.

В этом году задания состоят из 30 общефедеральных вопросов, а для участников до 16 лет предусмотрен отдельный детский блок.

Итоги будут подведены 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.

