Севастополь: рабочее движение на улице Адмирала Октябрьского планируют открыть к лету 2026 года

С февраля по сегодняшний день на объекте выполнен комплекс подготовительных работ по обеспечению безопасности дорожного движения. Специалисты установили ограждения, демонтировали и переустроили инженерные сети, провели фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия. Завершены геологические изыскания и разбивочные работы, установлены маячки на зданиях, выполнено устройство временного водоотвода, а также отсыпка временной насыпи из щебня.

На сегодняшний день полностью завершено устройство буронабивных свай — всего 213 штук. Также выполнено устройство ростверков, анкерных свай (50 штук) и основной монолитной части верхнего яруса подпорных стен. Продолжаются работы по торкретированию поверхности подпорных стен — выполнено 45%. Параллельно ведется устройство ростверка и монолитной части нижнего яруса подпорных стен, где готовность составляет в среднем 65%. Также выполняются работы по устройству лестничных маршей и пандусов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александра Куминова.

По мере завершения работ на нижнем ярусе производится разборка временной насыпи из щебня — на данный момент вывезено 50%. Ежедневно на объекте задействовано 60 специалистов и 13 единиц техники.

Запустить рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского планируется к лету 2026 года. Перенос сроков завершения капитального ремонта связан с работой крупной техники в стесненных условиях, «мокрых» процессов монолитных работ, а также соблюдением закона о тишине, так как вблизи расположены жилые дома и городская больница, что не позволяет вести работы в ночное время суток, — добавил представитель подрядной организации.

Напомним, в рамках капитального ремонта планируется восстановление конструкции подпорных стен слева и справа. Конструкция каждой из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен, между которыми будет устроен тротуар. Параметры подпорных стен будут полностью соответствовать параметрам существующих сооружений. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя