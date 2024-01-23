Севастополь: работающие на неполную ставку родители смогут получать в 2024 году выплату по уходу за ребенком с инвалидностью

С 1 января 2024 года действуют новые правила получения компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей. Она положена родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Ранее эта выплата назначалась только трудоспособному неработающему родителю или опекуну. С 2024 года данная выплата может быть назначена и тем родителям, кто занят частично, то есть тем, кто работает по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени (в том числе — дистанционно или на дому)*.

Обращаем внимание! Родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы и, при этом работает в режиме полного рабочего дня, ежемесячная выплата не устанавливается.

Заявление на назначение пособия по уходу можно подать в электронном виде через портал Госуслуги или в клиентской службе СФР. Необходимо подать два заявления:

родителю — заявление о назначении ежемесячной выплаты по уходу;

инвалиду с детства I группы или ребенку-инвалиду, достигшему 14 лет — заявление о согласии на осуществление за ним ухода. Такое заявление также может подать сам родитель от имени ребенка.

Если заявление подается лично в клиентской службе СФР, необходимо предоставить:

документы, удостоверяющие личность гражданина;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком-инвалидом;

трудовую книжку, трудовой договор, справку от работодателя о работе в режиме неполного рабочего времени).

*Указ Президента РФ от 01.12.2023 № 912 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю